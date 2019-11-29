14 из 35 отравившихся в двух кафе пермяков остаются в больницах, один - в тяжелом состоянии

В больницах Перми остается половина пострадавших от отравления в кафе "O-fit" и "Овсянка", есть "тяжелый" больной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Напомним, случаи заболевания острыми кишечными инфекциями зарегистрированы 16-17 ноября. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением готового блюда, купленного в пермских кафе "O-fit" (улица Мира, 41) и кафе "Овсянка" (улица Ленина, 26). Все заболевшие, у которых медики нашли в анализах ДНК Salmonella, госпитализированы в инфекционные стационары Перми. Краевые управление Роспотребнадзора и минздрав начали санитарно-эпидемиологическое расследование, отобрали пробы воды, продуктов и сырья. Выявлены различные нарушения санитарного законодательства. Деятельность упомянутых предприятий общественного питания приостановлена.

Из 35 пострадавших 14 остаются в клиниках, один – в тяжелом состоянии.