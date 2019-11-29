14 из 35 отравившихся в двух кафе пермяков остаются в больницах, один - в тяжелом состоянии

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
врачи (2011) | Фото:surgicalimagesomaha.blogspot.com/

14 из 35 отравившихся в двух кафе пермяков остаются в больницах, один - в тяжелом состоянии

В больницах Перми остается половина пострадавших от отравления в кафе "O-fit" и "Овсянка", есть "тяжелый" больной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Напомним, случаи заболевания острыми кишечными инфекциями зарегистрированы 16-17 ноября. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением готового блюда, купленного в пермских кафе "O-fit" (улица Мира, 41) и кафе "Овсянка" (улица Ленина, 26). Все заболевшие, у которых медики нашли в анализах ДНК Salmonella, госпитализированы в инфекционные стационары Перми. Краевые управление Роспотребнадзора и минздрав начали санитарно-эпидемиологическое расследование, отобрали пробы воды, продуктов и сырья. Выявлены различные нарушения санитарного законодательства. Деятельность упомянутых предприятий общественного питания приостановлена.

Из 35 пострадавших 14 остаются в клиниках, один – в тяжелом состоянии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

14 из 35 отравившихся в двух кафе пермяков остаются в больницах, один - в тяжелом состоянии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: О-fit, Овсянка, кафе, отравление, Salmonella



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 21.01.2020 08:30 Мск Массовое отравление в пермских кафе произошло из-за нарушения санитарных норм

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.11.2019 13:00 Мск Число пострадавших от отравления в пермских кафе выросло до 35
Ранее 19.11.2019 12:07 Мск Из-за отравления в двух пермских кафе пострадали 29 человек, в том числе трое детей
Ранее 18.11.2019 08:35 Мск В Перми – массовое отравление посетителей кафе "О-fit" и "Овсянка": медики нашли в анализах сальмонеллу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети