Число пострадавших от отравления в пермских кафе выросло до 35

До 35 человек выросло количество пострадавших от отравления в пермских кафе "О-fit" и "Овсянка", которые поели приготовленные там блюда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Напомним, случаи заболевания острыми кишечными инфекциями зарегистрированы 16-17 ноября. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением готового блюда, купленного в пермских кафе "О-fit" (улица Мира, 41) и кафе "Овсянка" (улица Ленина, 26). Все заболевшие, у которых медики нашли в анализах ДНК Salmonella, госпитализированы в инфекционные стационары Перми. Краевые управление Роспотребнадзора и минздрав начали санитарно-эпидемиологическое расследование, отобрали пробы воды, продуктов и сырья. Выявлены различные нарушения санитарного законодательства. Деятельность упомянутых предприятий общественного питания приостановлена.

Ранее потерпевшими признаны 29 человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело. Теперь число пострадавших выросло до 35.