В Перми – массовое отравление посетителей кафе "О-fit" и "Овсянка": медики нашли в анализах сальмонеллу

В Перми пострадали посетители кафе "О-fit" и "Овсянка", которые поели сделанные там готовые блюда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Случаи заболевания острыми кишечными инфекциями зарегистрированы 16-17 ноября. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением готового блюда, купленного в пермских кафе "О-fit" (улица Мира, 41) и кафе "Овсянка" (улица Ленина, 26). Все заболевшие, у которых медики нашли в анализах ДНК Salmonella, госпитализированы в инфекционные стационары Перми.

Краевые управление Роспотребнадзора и минздрав начали санитарно-эпидемиологическое расследование, отобрали пробы воды, продуктов и сырья. Обследованы сотрудники кафе. Выявлены различные нарушения санитарного законодательства. В частности, по набору и площади помещений, условиям хранения готовой продукции. Деятельность упомянутых предприятий общественного питания приостановлена.