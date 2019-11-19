Из-за отравления в двух пермских кафе пострадали 29 человек, в том числе трое детей

Следователи озвучили данные о количестве пострадавших посетителей кафе "О-fit" и "Овсянка", которые поели приготовленные там блюда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

Напомним, случаи заболевания острыми кишечными инфекциями зарегистрированы 16-17 ноября. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением готового блюда, купленного в пермских кафе "О-fit" (улица Мира, 41) и кафе "Овсянка" (улица Ленина, 26). Все заболевшие, у которых медики нашли в анализах ДНК Salmonella, госпитализированы в инфекционные стационары Перми. Краевые управление Роспотребнадзора и минздрав начали санитарно-эпидемиологическое расследование, отобрали пробы воды, продуктов и сырья. Выявлены различные нарушения санитарного законодательства. Деятельность упомянутых предприятий общественного питания приостановлена.

Потерпевшими признаны 29 человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.