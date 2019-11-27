Директор уральского спорткомплекса отделался штрафом за гибель ребенка от футбольных ворот

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела 50-летнего директора спорткомплекса. Его обвиняли в халатности, в результате которой погиб подросток.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в сентябре этого года в Ивделе: на юношу рухнули футбольные ворота кустарного производства. Он полученной закрытой черепно-мозговой травмы парень скончался на месте.

Как выяснилось в ходе расследования, ворота не прошли сертификацию и не соответствовали требованиям безопасности: массивная металлическая конструкция не была оборудована стабилизирующей системой, предотвращающей ее опрокидывание. Также ворота не были оснащены табличкой, запрещающей использовать их не по назначению. По версии следствия, виновен во всем этом был именно директор.

Когда дело уже готовилось к передаче в суд, от него поступило ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа. Как уточнили в следствии, все основания для этого имелись, поскольку мужчина впервые в жизни совершил преступление средней тяжести и возместил моральный ущерб родственникам погибшего ребенка.

В итоге было вынесено соответствующее постановление, которое вместе с материалами дела направлено в суд для назначения директору штрафа.