Мэрия Сургута окажет помощь пострадавшим от пожара в жилом доме в поселке-спутнике города

Глава Сургута Вадим Шувалов пообещал поддержку пострадавшим жителям дома в поселке Дорожный – здание уничтожено огнем, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщение о возгорании в деревянном жилом доме поступило спасателям в 9.42, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС. В 11.33 пожар локализован на площади в 300 "квадратов", в 11.59 ликвидировано открытое горение. Эвакуированы 12 человек. Пострадали семь жителей.

Шувалов на своей странице "ВКонтакте" отметил, что в здании – 28 квартир, зарегистрированы 46 человек.

"Поручил обеспечить размещение, обогрев и питание пострадавшим. Сразу направлен автобус для кратковременного нахождения людей. Готова к временному размещению школа №22 и гостиница "Обь". Все дополнительные меры поддержки и положенные выплаты также обеспечим. Причины возгорания уточняются. Призываю всех сургутян быть внимательнее и осторожнее в период низких температур. Берегите себя", - отметил мэр.