Жильцы сгоревшего в Сургуте дома получают ключи от новых квартир

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
вручение ключей, Дорожный (2019) | Фото: admsurgut.ru

Жильцы сгоревшего в Сургуте дома получают ключи от новых квартир

В Сургуте администрация начала выдавать ключи от квартир погорельцам из поселка Дорожный. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, ключи будущие собственники выбирают в новом, а не маневренном жилом фонде.

Из-за пожара в аварийном доме №4 мэрия приняла решение перенести сроки переселения с 2024 года на 2020. В квартирах, в которые переедут погорельцы, выполнен ремонт, установлены электрические плиты, межкомнатные двери, гарнитур для ванной комнаты и санузла.

"Сегодня мы предлагаем пострадавшим при пожаре те квартиры, которые есть в наличии. Люди ездят, смотрят и выбирают подходящее им жилье. Сделав свой выбор, они подписывают соглашение, забирают ключи и заселяются. Те, кого не устраивает предложенное жилье, — будут проживать в квартирах из маневренного фонда до тех пор, пока не найдут устраивающий их вариант", — пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

В первую очередь людям предлагают жилье в поселке, поскольку здесь у них работа, школа и детские сады. Одна их жительниц сгоревшего дома Тамара Цыпцова заявила, что ей было предложено посмотреть две квартиры.

вручение ключей, Дорожный(2019)|Фото: admsurgut.ru

"Я уже сделала свой выбор и хочу сказать, что меня все устраивает: здесь очень хорошая металлическая входная дверь, межкомнатные двери, радует наличие электрической плиты, установлена сантехника", - пояснила она, отметив, что ей даже не верится, что проблему жителей решили за три дня.

Напомним, ранее сообщалось, что сургутянам, пострадавшим при пожаре, выплачена единовременная помощь в размере 40 тыс. рублей. Дополнительные меры поддержки администрация города окажет семьям с детьми. Также губернатор Наталья Комарова приняла решение о выделении двух с половиной миллионов рублей для оказания материальной помощи.

Из резервного фонда окружного правительства пострадавшим выплатят 2,5 млн руб. Единовременную материальную помощь в 1 млн руб. получит семья погибшего. От 100 до 300 тыс. руб. выплатят гражданам, получившим травмы.

Напомним, сообщение о пожаре в двухэтажном доме №4 поселка-спутника Сургута Дорожный поступило спасателям в 9.45 25 ноября. В доме 28 квартир, где живут 46 человек. 12 человек были эвакуированы. В 11.30 пожар ликвидирован, здание полностью уничтожено. В результате возгорания погиб один человек, пострадали еще семь, в том числе один ребенок. Один из них отказался от госпитализации.

add_circle ОБСУДИТЬ (4)


Читать все комментарии (4)


Добавить комментарий:

Жильцы сгоревшего в Сургуте дома получают ключи от новых квартир

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дорожный, пожар, ключи, квартиры, новоселы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.12.2019 14:59 Мск В поселке под Сургутом под завалами сгоревшего жилого дома нашли тело третьего погибшего
Ранее 05.12.2019 13:41 Мск Власти Сургута переселили в новые квартиры 16 из 22 семей-погорельцев в Дорожном

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.11.2019 09:23 Мск Жильцы сгоревшего в Сургуте дома получат матпомощь из резервного фонда Югры
Ранее 25.11.2019 20:43 Мск Пострадавшие от пожара в поселке-спутнике Сургута получат жилье из маневренного фонда
Ранее 25.11.2019 10:55 Мск Мэрия Сургута окажет помощь пострадавшим от пожара в жилом доме в поселке-спутнике города

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети