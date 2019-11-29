Жильцы сгоревшего в Сургуте дома получают ключи от новых квартир

В Сургуте администрация начала выдавать ключи от квартир погорельцам из поселка Дорожный. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, ключи будущие собственники выбирают в новом, а не маневренном жилом фонде.

Из-за пожара в аварийном доме №4 мэрия приняла решение перенести сроки переселения с 2024 года на 2020. В квартирах, в которые переедут погорельцы, выполнен ремонт, установлены электрические плиты, межкомнатные двери, гарнитур для ванной комнаты и санузла.

"Сегодня мы предлагаем пострадавшим при пожаре те квартиры, которые есть в наличии. Люди ездят, смотрят и выбирают подходящее им жилье. Сделав свой выбор, они подписывают соглашение, забирают ключи и заселяются. Те, кого не устраивает предложенное жилье, — будут проживать в квартирах из маневренного фонда до тех пор, пока не найдут устраивающий их вариант", — пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

В первую очередь людям предлагают жилье в поселке, поскольку здесь у них работа, школа и детские сады. Одна их жительниц сгоревшего дома Тамара Цыпцова заявила, что ей было предложено посмотреть две квартиры.

"Я уже сделала свой выбор и хочу сказать, что меня все устраивает: здесь очень хорошая металлическая входная дверь, межкомнатные двери, радует наличие электрической плиты, установлена сантехника", - пояснила она, отметив, что ей даже не верится, что проблему жителей решили за три дня.

Напомним, ранее сообщалось, что сургутянам, пострадавшим при пожаре, выплачена единовременная помощь в размере 40 тыс. рублей. Дополнительные меры поддержки администрация города окажет семьям с детьми. Также губернатор Наталья Комарова приняла решение о выделении двух с половиной миллионов рублей для оказания материальной помощи.

Из резервного фонда окружного правительства пострадавшим выплатят 2,5 млн руб. Единовременную материальную помощь в 1 млн руб. получит семья погибшего. От 100 до 300 тыс. руб. выплатят гражданам, получившим травмы.

Напомним, сообщение о пожаре в двухэтажном доме №4 поселка-спутника Сургута Дорожный поступило спасателям в 9.45 25 ноября. В доме 28 квартир, где живут 46 человек. 12 человек были эвакуированы. В 11.30 пожар ликвидирован, здание полностью уничтожено. В результате возгорания погиб один человек, пострадали еще семь, в том числе один ребенок. Один из них отказался от госпитализации.