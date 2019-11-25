Пострадавшие от пожара в поселке-спутнике Сургута получат жилье из маневренного фонда

В Сургуте всем пострадавшим от пожара в жилом доме в поселке Дорожный выделят жилье из маневренного фонда. Все жильцы расселены в гостинице, им окажут материальную помощь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, сообщение о пожаре в двухэтажном доме № 4 поселка Дорожный поступило спасателям сегодня в 9.45. В доме 28 квартир, где живут 46 человек. 12 человек были эвакуированы. В 11.30 пожар ликвидирован, здание уничтожено огнем. В результате возгорания погиб один человек, пострадали ещё семь, в том числе один ребенок. Один из них отказался от госпитализации.

Семь семей уже подтвердили потребность в размещении в гостинице. Места им выделят на ближайшие трое суток. Затем власти города селить людей в муниципальном жилье. С каждой семьей работа ведется индивидуально.

"Восемь семей разместились у родственников. Еще шесть сейчас разыскивают, чтобы изучить ситуацию. Что касается социальных выплат, с каждой семьей работают сотрудники управления социальной зашиты по Сургуту и Сургутскому району. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь в виде выплат для людей, оказавшихся в экстремальной жизненной ситуации. Размер таких выплат составляет до 40 тыс. руб.", – сказала замглавы города Анна Томазова.

Всем пострадавшим выдали средства первой необходимости и продукты. В городском центре социального обслуживания по улице Лермонтова 3/1 заработал круглосуточный пункт приема посильной помощи от сургутян, желающих поддержать пострадавшим.