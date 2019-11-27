13 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Инвестиционное послание губернатора (2019) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Жильцы сгоревшего в Сургуте дома получат матпомощь из резервного фонда Югры

Правительство Югры окажет материальную помощь жильцам сгоревшего в Сургуте деревянного дома, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Из резервного фонда окружного правительства пострадавшим выплатят 2,5 млн руб. Единовременную материальную помощь в 1 млн руб. получит семья погибшего. От 100 до 300 тыс. руб. выплатят гражданам, получившим травмы. Деньги переведут "в самое ближайшее время", сообщила и.о. директора окружного департамента социального развития Тереза Пономарева.

"12 жильцам, пострадавшим от пожара, выделят единовременную матпомощь в 40 тыс. руб. Объявлен благотворительный сбор для дополнительного обеспечения людей необходимыми вещами", - уточнила Пономарева.

Пожар, деревянный жилой дом, Дорожный, Сургут(2019)|Фото: Администрация Сургута

Напомним, сообщение о пожаре в двухэтажном доме №4 поселка-спутника Сургута Дорожный поступило спасателям в 9.45 25 ноября. В доме 28 квартир, где живут 46 человек. 12 человек были эвакуированы. В 11.30 пожар ликвидирован, здание полностью уничтожено. В результате возгорания погиб один человек, пострадали ещё семь, в том числе один ребенок. Один из них отказался от госпитализации.

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Жильцы сгоревшего в Сургуте дома получат матпомощь из резервного фонда Югры

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Теги: Дорожный, пожар, Вадим Шувалов



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