05 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Дума ХМАО зал заседаний (2019) | Фото: Дума ХМАО

При принятии бюджета Югры депутаты поспорили о льготах для нефтяников

Депутаты окружной думы Югры на сегодняшнем заседании большинством голосов в первом чтении приняли проект бюджета на 2020 - 2022 годы, передает корреспондент Накануне.RU.

Бюджет рассчитывался исходя из прогнозов снижения добычи нефти. Ожидается, что в 2020 г. объем добычи нефти снизится до с 233 до 229 млн т, в 2021 г. - до 224 млн т, и до 2019 млн т в 2020 г.

Депутат Виктор Сысун отметил, что ежегодно фракция ЛДПР говорит о неэффективности применения налоговых расходов по налогу на прибыль для организации нефтегазового сектора, в том объеме, в котором они есть. Какие именно льготы парламентарию кажутся излишними, Сысун не уточнил, однако отметил, что фракция поддерживает исследования, которые ведут к увеличению добычи трудноизвлекаемой нефти. Парламентарий Алексей Савинцев также поднял вопрос о действующих льготах для нефтяников.

"Есть такой налог, как НДПИ, и именно там предусмотрены возможности реализовать льготы. Таким образом, мы дважды создаем льготу для нефтяников. В тот же момент мы недавно рассматривали вопрос об обрабатывающих отраслях, которым мы сокращаем деньги в бюджете. Поэтому мы будем голосовать против такого бюджета", - заявил он.

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Вера Дюдина отметила, что действительно есть тренд на снижение добычи нефти, и что льготами "они хоть как-то этот уровень стабилизируют".

"По НДПИ - это компетенция федеральных органов власти. Если предоставляется льгота по НДПИ, то это влияет положительным образом на налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, то есть субъект в этом случае даже остается в плюсе", - подчеркнула она.

"Мы даем льготу нефтяникам, чтобы они развивались. Если им государство дает эту льготу согласно методическим расчетам, зачем мы эту льготу будем предоставлять снова? Эти деньги мы могли направить на другие отрасли", - возразил коммунист Савинцев.

В спор вмешался спикер думы Борис Хохряков. Он отметил, что тема не раз обсуждалась на бюджетном комитете.

"Мы понимаем, что у нас моноэкономика, нефтяная экономика. Мы создаем условия для нефтяников, чтобы они вели и геологоразведочные работы, потому что без прироста запасов у нас никакого развития и стабилизации объемов темпа добычи не будет. Поэтому мы поддерживаем эти льготы. Они всегда у нас под контролем, но, тем не менее, они должны быть", - заявил спикер.

По итогам голосования, 28 депутатов поддержали принятие бюджета на 2020-22 год, против проголосовали трое, еще шесть человек воздержались от голосования.

Напомним, доходы в 2020 г. составят 213,1 млрд руб., в 2021 г. - 219,3 млрд руб., в 2022 г. - 224,8 млрд руб. Расходы - в 2020 г. - 249 млрд руб., в 2021 - 248,8 млрд руб., в 2022 - 254,4 млрд руб. В связи с трансфертами из федерального бюджета, на 2020 год доходы и расходы были увеличены на сумму 146,6 млн руб., в 2021 - 159,6 млн руб., в 2022 - 696 млн руб. Дефицит не изменился.

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При принятии бюджета Югры депутаты поспорили о льготах для нефтяников

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Теги: льготы для нефтяников, бюджет югры 2020, депутаты, дума югры



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