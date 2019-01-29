29 Января 2019
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В Ревде пройдет митинг против сноса памятника Ленину

Свердловское отделение партии КПРФ намерено 10 февраля провести митинг в Ревде против сноса памятника Владимиру Ленину. Как сообщил депутат ЗакСО Александр Ивачев на своей странице "ВКонтакте", сегодня он подал уведомление о проведении митинга в 12.00 на площади Победы, передает корреспондент Накануне.RU

"Мало нашей власти головняков. Как будто нет пенсионной или мусорной реформы. Хочется ещё и с коммунистическими памятниками побороться... Видимо, единственная проблема, которая мешает нам наконец зажить при светлом капиталистическом будущем - это проклятое советское прошлое", - пишет депутат.

На прошлой неделе глава администрации Ревды Ирина Тейшева заявила, что памятник Ленину будет снесен в ближайшее время с главной площади города. При этом многие жители города выступали против такого решения и собирали подписи.

Как говорит Ивачев, для коммунистов эта ситуация – "сверхпринципиальный вопрос", так как это первый прецедент, когда "местная власть, уподобившись украинским "евромайдаунам", принимается рушить памятники основателю СССР".

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В Ревде пройдет митинг против сноса памятника Ленину

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Теги: митинг, снос памятника Ленину, КПРФ, Александр Ивачев, протест



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