Территориальным развитием Прикамья займется депутат краевого заксобрания

Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Борисов возглавит министерство территориального развития Пермского края вместо ушедшего в отставку Романа Кокшарова. Такое заявление сегодня сделал губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По словам главы региона, с просьбой об отставке Роман Кокшаров обратился еще в прошлом году.

"Но были запущены процессы объединения в территориях, поэтому я попросил Романа Александровича довести первый этап до логического завершения. Сейчас можно сказать, что первые объединительные процессы прошли в понятной для муниципалитетов форме, проделана большая работа и поставленные задачи выполнены", — сообщил Максим Решетников.

Он также добавил, что депутат Александр Борисов, который теперь будет исполнять обязанности министра, знаком с территориальной повесткой, проблемами и задачами, а также имеет опыт управленческой работы - с 2011 по 2013 год он являлся главой и председателем земсобрания Губахинского района, с 2013 по 2016 год - главой городского округа и председателем думы губахинского городского округа.

Напомним, Роман Кокшаров 4 августа 2015 г. досрочно покинул пост главы Кунгура "в связи с переходом на другую работу". 5 августа вступил в должность министра территориального развития края. В декабре 2015 г. новым главой Кунгура стала руководитель контрольно-счетной палаты города Лариса Елтышева.