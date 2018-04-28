"Мотовилихинские заводы" уведомили о сокращении 791 сотрудника

"Мотовилихинские заводы" министерству социального развития Пермского края о возможном сокращении 791 работника в рамках процедуры банкротства предприятия. Сокращение пройдет в подразделениях, занимающихся исполнением гособоронзаказа, передает корреспондент Накануне.RU.

На предприятии агентству пояснили, что физического увольнения сотрудников может не произойти.

"В соответствии с ФЗ о банкротстве в течение месяца после открытия конкурсного производства конкурсный управляющий (в нашем случае и.о. конкурсного управляющего) обязан уведомить сотрудников предприятия-должника о предполагаемом увольнении. Однако получение уведомлений не означает, что работники, обязательно будут уволены. ПАО "Мотовилихинские заводы" имеет действующие госконтракты, которые необходимо выполнять", - рассказала пресс-секретарь завода Татьяна Талызина.

Как сообщало Накануне.RU, в марте Арабитражный суд Прикамья признал производителя артиллерийских систем "Мотовилихинские заводы" банкротом и на полгода открыл конкурсное производство.