В Перми назначено основное заседания по иску либерал-демократа, который должен избиркому за отложенные выборы

В Перми состоялось предварительное заседание по иску "сокола Жириновского" Игоря Орлова к краевому заксобранию. Политик оспаривает решение о том, что должен заплатить многомиллионную компенсацию за отложенные выборы депутата регионального парламента в избирательном округе №2, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня было предварительное заседание. Основное состоится 10 апреля", - рассказали Накануне.RU в Пермском краевом суде.

Напомним, речь идет о кампании осени 2016 г. Сначала от участия в гонке отказался кандидат от "Справедливой России" Дмитрий Печенкин. Затем соответствующие заявления подали Орлов и коммунист Денис Вольнов. Единственным зарегистрированным кандидатом остался Владимир Данилин, выдвинутый "Единой Россией". Впоследствии состоялось отложенное голосование, на котором победил самовыдвиженец Егор Заворохин. Избирательная комиссия оценила перенос голосования в 7 млн 700 тыс. руб., которые обязала заплатить Орлова.