28 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

СБУ массово задерживает в Донбассе мужчин призывного возраста

Мужчин призывного возраста, пересекающих линию разграничения в районе Станицы Луганской (ЛНР), задерживают украинские военные. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МВД ЛНР.
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На горячую линию МВД обратились жители Луганска, которые рассказали о том, что мужчин задерживают люди в военной форме и уводят их в вагончики для "беседы и сверки военного учета". С задержанными работают сотрудники СБУ.

"Задерживают всех подряд – и пацанов, и мужиков, которым уже под шестьдесят. Ребят молодых совсем берут под руки и тащат в вагончики", - сказал один из свидетелей.

"Видели сами, как парня молодого выдернули из очереди и вывели с мужчиной, наверное, его отец, и завернули обратно на Украину. Сказали: "Нечего вам в "оккупации" делать, скоро с автоматами будете "родину" защищать", - привели в МВД слова другого очевидца.

Напомним, на Украине с 28 ноября на 30 дней введено военное положение в связи с задержанием ее кораблей, нарушивших российскую границу.

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СБУ массово задерживает в Донбассе мужчин призывного возраста

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Теги: Украина, СБУ, ЛНР, задержание, военное положение



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