"Спартак" заинтересовался нападающим ЦСКА

Московский "Спартак" зимой может приобрести нападающего софийского ЦСКА и сборной Болгарии Кирила Десподова.

Как пишет "Спорт-Экспресс", 22-летнего форварда планируется купить на замену бразильцу Луису Адриано, который может уйти из команды. В этом сезоне Десподов сыграл 16 матчей в болгарском первенстве, в которых забил восемь голов.

Всего же в 79 матчах за ЦСКА он отличился 24 раза и сделал 26 голевых передач. А в Лиге наций Десподов отметился одним голом в четырех матчах за сборную Болгарии.

Напомним, недавно появились слухи о переходе капитана "Спартака" Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат". Однако в чеченском клубе открестились от этого трансфера.