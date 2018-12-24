24 Декабря 2018
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"Спартак" заинтересовался нападающим ЦСКА

Московский "Спартак" зимой может приобрести нападающего софийского ЦСКА и сборной Болгарии Кирила Десподова.
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Как пишет "Спорт-Экспресс", 22-летнего форварда планируется купить на замену бразильцу Луису Адриано, который может уйти из команды. В этом сезоне Десподов сыграл 16 матчей в болгарском первенстве, в которых забил восемь голов.

Всего же в 79 матчах за ЦСКА он отличился 24 раза и сделал 26 голевых передач. А в Лиге наций Десподов отметился одним голом в четырех матчах за сборную Болгарии.

Напомним, недавно появились слухи о переходе капитана "Спартака" Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат". Однако в чеченском клубе открестились от этого трансфера.

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"Спартак" заинтересовался нападающим ЦСКА

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Теги: Спартак, нападающий, ЦСКА



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