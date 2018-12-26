Дело о пытках в уральской колонии, где сидит фотограф-убийца Лошагин, дошло до суда

На Среднем Урале перед судом предстанут бывший заместитель начальника исправительной колонии №54 и пятеро заключенных, входящих в состав так называемых "активистов". Их обвиняют в тяжких преступлениях против других осужденных.

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Расследование показало, что в октябре 2015 года высокопоставленный тюремщик дал задание одному из зэков "наказать" другого осужденного. В результате над последним было совершено надругательство. Ранее, в декабре 2014 года, четверо "активистов" по поручению администрации колонии стали истязать троих вновь прибывших: людей били, заставляли их в течение длительного времени ходить на корточках "гусиным шагом", стоять в положении "полуприсяд" и мыть пол, не разрешая сгибать ноги.

Более того, потерпевших по отдельности заводили в душевую, и, удерживая за руки и за ноги, вставляли в рот резиновый шланг, из которого шла холодная вода и выливая ее из ведер на голову. "Активисты" требовали от вновь прибывших осужденных беспрекословного подчинения. А когда узнали, что один из новичков на воле был успешным предпринимателем, стали вымогать у него деньги.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сейчас уголовное дело направлено в Новолялинский городской суд для рассмотрения по существу. Трое злоумышленников заключили соглашение о сотрудничестве, поэтому материалы в отношении каждого из них выделены в отдельное производство и будут рассмотрены судом отдельно.

Стоит отметить, что в ИК-54 отбывает наказание уральский фотограф-убийца Дмитрий Лошагин.