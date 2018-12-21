Экс-сотруднику ГИБДД в Дагестане предъявили обвинение в гибели трех человек в ДТП

Бывшему начальнику отделения ГИБДД в Дагестане предъявлено обвинение по делу о ДТП с тремя погибшими, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел 1 декабря 2018 года в 00:30 на 367 км федеральной автодороги "Астрахань-Махачкала". Сотрудник полиции за рулем "Тойота-Лэнд Крузер" выехал на "встречку" и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21124. В результате ДТП водитель отечественной машины и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте.

Сотрудник ГИБДД арестован по ходатайству следствия.