21 Декабря 2018
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Армия и ВПК Северо-Западный ФО В России

Петербургская фирма, поставлявшая опасные продукты в воинские части, заплатит почти 2 млн рублей штрафа

В Петербурге компанию наказали за поставку некачественного продовольствия в воинские части. Фирме придется заплатить крупный штраф.
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Как сообщили Накануне.RU в военной прокуратуре Балтийского флота, проверка показала, что поставленные одной из коммерческих организаций партии овсяных хлопьев и кабачковой икры не соответствуют требованиям ГОСТ. Речь идет о показателях зараженности вредителями и массовой доли сухих веществ.

В результате по материалам 306 военной прокуратуры гарнизона УФАС России по Санкт-Петербургу привлекло компанию к административной ответственности и оштрафовало на 1 млн 800 тыс. руб. Вся некачественная продукция возвращена обратно поставщику.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Подмосковье другую организацию обязали выплатить крупный штраф за размещение отходов на землях Минобороны России.

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Петербургская фирма, поставлявшая опасные продукты в воинские части, заплатит почти 2 млн рублей штрафа

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Теги: воинские части, поставки, штраф



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