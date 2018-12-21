Петербургская фирма, поставлявшая опасные продукты в воинские части, заплатит почти 2 млн рублей штрафа

В Петербурге компанию наказали за поставку некачественного продовольствия в воинские части. Фирме придется заплатить крупный штраф.

Как сообщили Накануне.RU в военной прокуратуре Балтийского флота, проверка показала, что поставленные одной из коммерческих организаций партии овсяных хлопьев и кабачковой икры не соответствуют требованиям ГОСТ. Речь идет о показателях зараженности вредителями и массовой доли сухих веществ.

В результате по материалам 306 военной прокуратуры гарнизона УФАС России по Санкт-Петербургу привлекло компанию к административной ответственности и оштрафовало на 1 млн 800 тыс. руб. Вся некачественная продукция возвращена обратно поставщику.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Подмосковье другую организацию обязали выплатить крупный штраф за размещение отходов на землях Минобороны России.