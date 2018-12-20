"Оргкомитет военно-патриотических игр" заплатит крупный штраф за вывоз отходов на земли Минобороны

В Подмосковье организация выплатит крупный штраф за размещение отходов на землях Минобороны России.

Как сообщили Накануне.RU в Московской городской военной прокуратуре, проверка показала, что весной 2018 года под предлогом благоустройства автономная некоммерческая организация "Оргкомитет военно-патриотических игр" незаконно завезла и разместила на земельном участке одного из войсковых полигонов в Наро-Фоминском городском округе строительные отходы.

Они состояли из грунта, смешанного с осколками железобетонных изделий, и кирпича. Узнав об этом, военный прокурор гарнизона возбудил дело об административном правонарушении.

В результате некоммерческую организацию привлекли к ответственности. Ей придется заплатить штраф в размере 190 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве суд вернул Минобороны незаконно отобранный земельный участок.