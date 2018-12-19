19 Декабря 2018
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В "Кольцово" с третьей попытки приземлился самолет авиакомпании "Ямал" из-за столкновения со стаей птиц

В аэропорту "Кольцово" самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Салехарда, приземлился с третьей попытки из-за столкновения со стаей птиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании "Ямал".
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"19 декабря 2018 г при выполнении рейса 122 по маршруту "Салехард-Екатеринбург" при взлёте произошло столкновение самолета "Сухой Суперджет" со стаей птиц. В результате столкновения при заходе на посадку в аэропорту Екатеринбурга левая стойка основного шасси воздушного судна не выпустилась", - говорится в сообщении.

Судно удалось посадить после выполнения трёх заходов на посадку благодаря аварийному выпуску шасси и грамотным действиям экипажа. Самолет "ЯМАЛа" с 98 пассажирами и 4 членами экипажа на борту успешно приземлился.

авиакомпания ямал, екатеринбург, кольцово, посадка(2018)|Фото:http://www.yamal.aero

"Предварительной причиной авиационного события явилась неудовлетворительная орнитологическая обстановка аэродрома. Назначена комиссия по расследованию", - добавили в авиакомпании.

Стала известна причина вчерашней аварийной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге.

Напомним, накануне аварийную посадку совершил самолет, выполнявший рейс по маршруту "Пхукет - Екатеринбург", он приземлился в аэропорту Кольцово днем 18 декабря. Посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет.

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В "Кольцово" с третьей попытки приземлился самолет авиакомпании "Ямал" из-за столкновения со стаей птиц

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Теги: авиакомпания ямал, екатеринбург, кольцово, посадка



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