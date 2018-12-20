20 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область Ямало-Ненецкий АО

В СК выяснят причины столкновения самолета "Ямала" со стаей птиц

К изучению обстоятельств аварийной посадки в "Кольцово" самолета авиакомпании "Ямал" подключились сотрудники Следственного комитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

В рамках доследственной проверки предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, самолет "Сухой суперджет 100", летевший по маршруту Новый Уренгой – Салехард – Екатеринбург, при взлёте в столице Ямала столкнулся со стаей птиц. Из-за этого при заходе на посадку в "Кольцово" левая стойка основного шасси воздушного судна не выпустилась. С третьей попытки борт все-таки приземлился. На нем были 98 пассажиров, в том числе двое детей, и четверо членов экипажа.

авиакомпания ямал, екатеринбург, кольцово, посадка(2018)|Фото:http://www.yamal.aero

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В СК выяснят причины столкновения самолета "Ямала" со стаей птиц

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Теги: Сухой суперджет 100, аварийная посадка, авиакомпания Ямал



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Ранее 19.12.2018 18:47 Мск В "Кольцово" с третьей попытки приземлился самолет авиакомпании "Ямал" из-за столкновения со стаей птиц

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