В СК выяснят причины столкновения самолета "Ямала" со стаей птиц

К изучению обстоятельств аварийной посадки в "Кольцово" самолета авиакомпании "Ямал" подключились сотрудники Следственного комитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

В рамках доследственной проверки предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, самолет "Сухой суперджет 100", летевший по маршруту Новый Уренгой – Салехард – Екатеринбург, при взлёте в столице Ямала столкнулся со стаей птиц. Из-за этого при заходе на посадку в "Кольцово" левая стойка основного шасси воздушного судна не выпустилась. С третьей попытки борт все-таки приземлился. На нем были 98 пассажиров, в том числе двое детей, и четверо членов экипажа.