19 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Названа причина аварийной посадки пассажирского самолета "Пхукет - Екатеринбург"

Стала известна причина вчерашней аварийной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге.

Напомним, самолет выполнял рейс по маршруту "Пхукет - Екатеринбург" и приземлился в аэропорту Кольцово днем 18 декабря. Посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Азур Эйр". На борту находилось 335 пассажиров, из них 22 ребенка. В полете экипажем были выявлены признаки возможной неисправности одной из систем самолета.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Также свою проверку ведут транспортные следователи.

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Названа причина аварийной посадки пассажирского самолета "Пхукет - Екатеринбург"

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Теги: самолет, посадка, аэропорт, Екатеринбург



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