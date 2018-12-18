В Екатеринбурге экстренно сел самолет, летевший из Таиланда – следователи организовали проверку

Уральское следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, самолет выполнял рейс по маршруту "Пхукет - Екатеринбург" и приземлился в аэропорту Кольцово 17 декабря около 15 часов дня.

"Посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет", - отмечают в пресс-службе Уральского СУТ СК России.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего.