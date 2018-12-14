Денисенко-Филарет поблагодарил ЦРУ за создание "незалежной церкви" раскольников
Многолетний лидер и автор украинского раскола Михаил Денисенко (бывший митпрополит Филарет) наградил орденом св. Андрея Первозванного бывшего замдиректора ЦРУ Джека Девайна. Награждение состоялось при личной встрече в Киеве.
Девайн поблагодарил Денисенко за многолетнюю борьбу против России на ниве церковного раскола.
Денисенко же поблагодарил Девайна за помощь со стороны США "в вопросах поддержки независимости Украины и создания единой поместной церкви", признав таким образом роль США в поддержке украинских раскольников.
Девайн – участник и руководитель тайных операций ЦРУ, в прошлом возглавлял бюро ЦРУ в Европе.
Напомним, "объединительный собор" раскольников в одну "незалежную церковь" начнется 15 декабря и, как сообщается, может не завершиться за один день.