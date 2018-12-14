14 Декабря 2018
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Дух Демидова? Из-за "зловещего тумана" в Кольцово чиновники опаздывают на важные совещания

Сегодня из-за тумана в аэропорту Кольцово имени Демидова на заседание Совета при полпреде президента в УрФО, которое в эти минуты походит в Екатеринбурге и посвящено патриотическому воспитанию молодежи, не смогли добраться три чиновника федерального масштаба, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди них - директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Игорь Михеев, начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Кирилл Литвицкий и заместитель директора ФГБУ "Росдетцентр" Дмитрий Покровский.

туман в Екатеринбурге, Кольцово(2018)|Фото: Накануне.RU

Борт, на котором они летели в столицу Среднего Урала, направили в Пермь. Участники совещания с пониманием отнеслись к капризам погоды и решили после завершения мероприятия проинформировать опоздавших о принятых без них решениях.

Кстати, Совет проходит и в отсутствие самого полномочного представителя главы государства в УрФО Николая Цуканова - он сегодня работает в Москве.

Напомним, что густой туман, который окутал Екатеринбург сегодня утром, стал причиной задержки уже 30 рейсов в аэропорту Кольцово. На запасные аэродромы в Пермь, Тюмень и Челябинск ушли 12 рейсов.

По словам очевидцев, в Кольцово люди не могут попасть в зал ожидания - он сильно переполнен. В пресс-службе аэропорта заявили, что они ожидают рассеивания тумана в ближайшее время.

Однако в последние полчаса три борта ушли на запасные аэродромы - S7 из Новосибирска будет пережидать туман в тюменской гавани, в Пермь отправили долго круживший над Екатеринбургом самолет "Уральских авиалиний" из Питера, а борт "Аэрофлота" из Москвы, также сделавший несколько кругов, видимо, направился в Казань. По некоторым данным, челябинский Баландино уже не принимает самолеты из Екатеринбурга из-за заполненности стоянок. В самом аэропорту столицы Южного Урала сообщают, что просто нет такой необходимости и сейчас уже идет подготовка к отправке "загостившихся" самолетов обратно в Екатеринбург.

Отметим, что с 10 декабря в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. По данным синоптиков, предупреждение о смоге будет продлено в регионе до следующей недели. Между тем, плотный туман был замечен именно сегодня утром в нескольких городах Свердловской области. В Екатеринбурге горожане заметили мигрирующую область "зловещего тумана". Шутники уже назвали это призраком Акинфия Демидова, который прошествовал через город в аэропорт имени себя.

смог, зловещий туман, Екатеринбург(2018)|Фото:

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Дух Демидова? Из-за "зловещего тумана" в Кольцово чиновники опаздывают на важные совещания

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Теги: екатеринбург, смог, туман, неблагоприятные метеоусловия, Кольцово



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