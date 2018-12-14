14 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

Четыре рейса, которые сегодня перенаправили в Челябинск из Кольцово из-за сильного тумана, готовятся к вылету в Екатеринбург

Аэропорт Баландино сегодня принял пять самолетов, которые не смогли совершить посадку в аэропорту Кольцово из-за метеоусловий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Это три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", и по одному "Аэрофлота" и S7 Airlines.

В настоящий момент, по данным онлайн-табло, на все пять рейсов идет посадка. Расчетное время вылета четырех самолетов – 17 часов, еще один должен вылететь в 20 часов.

Напомним, из-за густого тумана, который сегодня окутал Екатеринбург, были задержаны 30 рейсов в аэропорту Кольцово. На запасные аэродромы в Пермь, Тюмень и Челябинск ушли 12 рейсов.

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Четыре рейса, которые сегодня перенаправили в Челябинск из Кольцово из-за сильного тумана, готовятся к вылету в Екатеринбург

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Теги: Кольцово, аэропорт, самолет, рейс,



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