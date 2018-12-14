14 Декабря 2018
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В Кольцово задержано уже 30 рейсов из-за сильного тумана над Екатеринбургом

Густой туман, который окутал Екатеринбург сегодня утром, стал причиной задержки уже 30 рейсов в аэропорту Кольцово. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кольцово.

"Сложные метеоусловия в Екатеринбурге внесли существенные корректировки в расписание аэропорта Кольцово. С 10 утра местного времени на аэродром Кольцово опустился сильный туман, в результате на 15.00 местного времени на прилет и на вылет задержано около 30 рейсов", - пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что на запасные аэродромы в Пермь, Тюмень и Челябинск ушли 12 рейсов.

Как Накануне.RU сообщало ранее, около 12 часов дня в Кольцово были задержаны только 15 рейсов, однако их число увеличилось в два раза, так как "зловещий" туман скапливается в расположенном в низине аэропорту.

По словам очевидцев, в Кольцово люди не могут попасть в зал ожидания - он сильно переполнен. В пресс-службе аэропорта заявили, что они ожидают рассеивания тумана в ближайшее время.

Отметим, что с 10 декабря в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. По данным синоптиков, предупреждение о смоге будет продлено в регионе до следующей недели. Между тем, плотный туман был замечен именно сегодня утром в нескольких городах Свердловской области. В Екатеринбурге горожане заметили мигрирующую область "зловещего тумана".

туман в Екатеринбурге, Кольцово(2018)|Фото: Накануне.RU

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В Кольцово задержано уже 30 рейсов из-за сильного тумана над Екатеринбургом

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Теги: туман, Кольцово, задержка рейсов



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