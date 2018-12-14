"Зловещий туман" объяснили неблагоприятными метеоусловиями. В Кольцово из-за него задерживается несколько рейсов

Неблагоприятные метеоусловия задержатся в Екатеринбурге до следующей недели. С самого утра несколько городов Свердловской области были окутаны плотным туманом. В Екатеринбурге горожане заметили мигрирующую область "зловещего тумана". Как сообщили Накануне.RU в уральском гидрометцентре, предупреждение о смоге будет продлено до следующей недели.

"Туман больше связан с устойчивостью атмосферы, с отсутствием ветра. Сегодня пониже температура, поэтому идёт конденсация того водяного пара, который содержится в атмосфере. Достаточно много ядер конденсации, потому что длительное время действует предупреждение о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Оно будет продлеваться на выходные и на следующую неделю. Ситуация пока неблагоприятная", - рассказала главный синоптик ФГБУ "Уральское УГМС" Галина Шепоренко.

Отметим, что предупреждение действует с 10 декабря.

Туман сегодня видели на юго-западе Екатеринбурга, затем он переместился в центр. Такие же погодные условия были замечены и в городе Берёзовский. Отмечается, что туман "резко кончился ровно посередине города" и был "зловещим". Также явление наблюдали в микрорайоне ЖБИ.

В социальных сетях уральцы пишут, что туман посетил ВИЗ, Уралмаш, Эльмаш, Горный Щит, Широкую речку, Уктус, Сортировку, Вторчермет, Академический и Центр. Также плохая видимость на выезде из города. Присоединились и ещё три горда - Асбест, Верхняя Пышма и Дегтярск.

"Зловещий" туман повлиял и на работу екатеринбургского аэропорта Кольцово. Так, по данным онлайн табло, рейс из Харбина прибудет в Екатеринбурге только в 11.55 - самолет ушел на запасной аэродром в Челябинск. Задерживается рейс на час.

Из Екатеринбурга с опозданием вылетит только один самолёт. В Нижневартовск пассажиры вылетят в 11.30, а не в 08.15 утра по местному времени.