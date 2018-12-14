"Зловещий туман" в Екатеринбурге накрыл резиденцию Куйвашева и дом правительства

"Зловещий туман" продолжает "гулять" по уральской столице. Облако смога перемещается по городу с утра.

Как сообщили Накануне.RU очевидцы, теперь оно зависло в самом центре Екатеринбурга, накрыв здания органов власти. Под смогом оказалась резиденция Евгения Куйвашева на улице Горького, а, например, с плотинки почти не видно здание областного правительства на Октябрьской площади.

Туман сегодня видели в разных районах города. Специалисты объясняют это явление неблагоприятными погодными условиями. "Туман больше связан с устойчивостью атмосферы, с отсутствием ветра. Сегодня пониже температура, поэтому идёт конденсация того водяного пара, который содержится в атмосфере", - рассказала Накануне.RU главный синоптик ФГБУ "Уральское УГМС" Галина Шепоренко.