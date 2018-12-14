"Какой-то зловещий туман". По Екатеринбургу движется странная мгла

14 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

"Какой-то зловещий туман". По Екатеринбургу движется странная мгла

Екатеринбуржцы отмечают необычное погодное явление - по городу движется плотный туман. Он быстро накатывает, видимость становится близкой к нулевой, и так же быстро рассеивается. В других районах города ясно, солнечно, хотя заметна легкая дымка смога.

Около 9.30 туман был замечен на территории городской больницы №6 - очевидцы отмечали, что из одного корпуса не видно соседнего, находящегося в нескольких десятках метров.

(2018)|Фото: Накануне.RU

К 10 часам туман переместился в центр города, он резко снизил видимость в районе улицы Малышева, где ее пересекает Сакко и Ванцетти.

(2018)|Фото: Накануне.RU, Андрей Коробицын

Добавим, что глухой туман сегодня встречали в спутнике Екатеринбурга - Березовском. Отмечается, что он "резко кончился ровно посередине города" и был "зловещим". Также явление наблюдали в микрорайоне ЖБИ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Какой-то зловещий туман". По Екатеринбургу движется странная мгла

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: туман, мгла, явление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1405

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети