"Какой-то зловещий туман". По Екатеринбургу движется странная мгла

Екатеринбуржцы отмечают необычное погодное явление - по городу движется плотный туман. Он быстро накатывает, видимость становится близкой к нулевой, и так же быстро рассеивается. В других районах города ясно, солнечно, хотя заметна легкая дымка смога.

Около 9.30 туман был замечен на территории городской больницы №6 - очевидцы отмечали, что из одного корпуса не видно соседнего, находящегося в нескольких десятках метров.

К 10 часам туман переместился в центр города, он резко снизил видимость в районе улицы Малышева, где ее пересекает Сакко и Ванцетти.

Добавим, что глухой туман сегодня встречали в спутнике Екатеринбурга - Березовском. Отмечается, что он "резко кончился ровно посередине города" и был "зловещим". Также явление наблюдали в микрорайоне ЖБИ.