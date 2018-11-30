30 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом

Путин прилетел в Аргентину на саммит Группы двадцати

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Буэнос-Айрес для участия в саммите большой двадцатки (G20), сообщили СМИ.

По информации пресс-службы Кремля, в планах главы российского государства — двусторонние контакты с лидерами ряда стран, а также неформальные встречи в форматах БРИКС и РИК.

В частности, завтра, 1 декабря, Путин проведёт переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Лидеры двух стран обсудят текущее состояние и пути дальнейшего наращивания межгосударственного стратегического партнёрства. По итогам встречи будут подписаны двусторонние документы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, российский лидер также планировал встретиться на полях саммита G20 с президентом США Дональдом Трампом, однако тот отменил встречу.

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Путин прилетел в Аргентину на саммит Группы двадцати

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Теги: Владимир Путин, саммит, саммит G20, Аргентина, большая двадцатка



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