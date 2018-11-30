Жителям уральской столицы удалось отстоять ДК "Химмаш"

30 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Жителям уральской столицы удалось отстоять ДК "Химмаш"

Администрация Екатеринбурга примет меры для сохранения дома культуры "Химмаш". Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что ДК планируется снести, а располагающиеся в нём творческие и спортивные коллективы переселить в меньшие помещения. Власти предложили вместить более тысячи человек в два здания, площадь которых равна 300 кв.м, тогда как площадь культурного учреждения составляет 1500 кв.м. Это привело к акциям протеста.

По информации пресс-службы мэрии Екатеринбурга, договорённость о совместной работе по сохранению ДК, включая его секции, кружи и в целом социальную составляющую, была достигнута в ходе встречи главы города Александра Высокинского с собственником здания — депутатом регионального Заксобрания Валерием Савельевым.

ДК Химмаш, ул. Грибоедова, 13(2018)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жителям уральской столицы удалось отстоять ДК "Химмаш"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, Химмаш, дом культуры, ДК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.11.2018 08:56 Мск Петиция Андрея Рожкова из "Уральских пельменей" в поддержку ДК "Химмаш" собрала уже более 83 тысяч подписей
Ранее 08.11.2018 10:13 Мск Карнавала не будет. Власти выгоняют детей из ДК "Химмаш" перед Новым годом
Ранее 08.11.2018 01:19 Мск Шоумен Андрей Рожков призвал спасти ДК "Химмаш" в Екатеринбурге
Ранее 23.08.2018 16:07 Мск Екатеринбуржцы под дождем митингуют против пенсионной "реформы" и закрытия ДК "Химмаш"
Ранее 23.08.2018 01:22 Мск Жители Екатеринбурга выйдут на новый митинг против закрытия ДК "Химмаш" и потребуют отставки Савельева
Ранее 01.06.2018 16:36 Мск Защитники ДК "Химмаш" устроили концерт, хотя чиновники запретили его
Ранее 30.05.2018 10:16 Мск Защитникам ДК "Химмаш" в Екатеринбурге разрешили устроить уличный концерт в День защиты детей
Ранее 11.05.2018 17:32 Мск Снос отменяется? ДК "Химмаш" может перейти в госсобственность
Ранее 20.04.2018 11:47 Мск ДК "Химмаш" в Екатеринбурге закрывают в День защиты детей
Ранее 13.04.2018 18:55 Мск "Митинг с улыбкой на лице". У екатеринбургского ДК "Химмаш" состоялся праздничный митинг-концерт в защиту здания
Ранее 13.04.2018 09:32 Мск Несмотря на новые обещания властей, в поддержку ДК "Химмаш" устроят концерт с салютом
Ранее 12.04.2018 12:59 Мск Власти заявили, что сохранят ДК "Химмаш" в Екатеринбурге
Ранее 11.04.2018 09:59 Мск Защитники ДК "Химмаш" выйдут на очередной митинг в Екатеринбурге
Ранее 29.03.2018 14:31 Мск Разрешение на реконструкцию и снос ДК "Химмаш" в Екатеринбурге не выдавалось
Ранее 22.03.2018 08:29 Мск Оставить или снести? В мэрии Екатеринбурга не могут решить судьбу ДК "Химмаш"
Ранее 14.03.2018 14:13 Мск Пять тысяч подписей против сноса ДК "Химмаш" в Екатеринбурге передали Путину
Ранее 11.03.2018 14:19 Мск Митинг-концерт: в Екатеринбурге со сносом ДК "Химмаш" жители борются песнями и танцами
Ранее 06.03.2018 15:50 Мск В Екатеринбурге пройдёт ещё один митинг против сноса ДК "Химмаш"
Ранее 22.02.2018 11:00 Мск "Живи, наш ДК Химмаш!" Жители Екатеринбурга переживают, мэрия успокаивает: очаг культуры будет работать

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2279

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети