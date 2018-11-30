Жителям уральской столицы удалось отстоять ДК "Химмаш"

Администрация Екатеринбурга примет меры для сохранения дома культуры "Химмаш". Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что ДК планируется снести, а располагающиеся в нём творческие и спортивные коллективы переселить в меньшие помещения. Власти предложили вместить более тысячи человек в два здания, площадь которых равна 300 кв.м, тогда как площадь культурного учреждения составляет 1500 кв.м. Это привело к акциям протеста.

По информации пресс-службы мэрии Екатеринбурга, договорённость о совместной работе по сохранению ДК, включая его секции, кружи и в целом социальную составляющую, была достигнута в ходе встречи главы города Александра Высокинского с собственником здания — депутатом регионального Заксобрания Валерием Савельевым.