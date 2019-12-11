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Общество Свердловская область
ДК &quot;Химмаш&quot;, концерт (2018) | Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга и собственник ДК "Химмаш" опять не договорились о передаче здания городу: нет дорожной карты

Мэрия Екатеринбурга и собственник ДК "Химмаш" по-прежнему не могут договориться о передаче здания городу. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.

Напомним, в мае этого года сообщалось, что собственник дома культуры, компания "AVS Group", определилась с земельными участками для обмена: ими стали участок на пересечении улиц Стачек и Баумана (микрорайон Эльмаш), а также участок по улице Инженерной (Химмаш). В мэрии уверяли, что достигнута договоренность о совместной работе по сохранению ДК "Химмаш" со всей социальной составляющей - секциями и кружками.

ДК Химмаш(2019)|Фото:

Как рассказал сегодня Альшевских на своей странице в соцсети, возвращение ДК в муниципальную казну затягивается.

"Год назад мэрия обрадовала жителей микрорайона, что здание вместе с участком выменяет у собственника на альтернативную территорию. С тех пор я несколько раз спрашивал, чем закончились переговоры. И каждый раз конкретику не получал. Запросил уже так называемую дорожную карту, чтобы понимать сроки обмена, а ее и нет", - сообщил депутат.

Он опубликовал документ за подписью замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина. Как говорится в ответе чиновника мэрии, в настоящее время дорожная карта по обмену участков находится в стадии доработки "в связи с изменением площадки для обмена".

Напомним, неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш".

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Власти Екатеринбурга и собственник ДК "Химмаш" опять не договорились о передаче здания городу: нет дорожной карты

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Теги: ДК Химмаш, здание, дорожная карта



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