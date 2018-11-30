Петиция Андрея Рожкова из "Уральских пельменей" в поддержку ДК "Химмаш" собрала уже более 83 тысяч подписей

Меньше чем за месяц петиция юмориста Андрея Рожкова из "Уральских пельменей" в поддержку ДК "Химмаш" в Екатеринбурге собрала более 83 тыс. подписей на сайте Change.org. Документ адресован администрации города, губернатору Свердловской области и региональному министерству культуры.

Напомним, ранее стало известно, что дом культуры планируется снести, а творческие и спортивные коллективы, располагающиеся в нем, переселить в меньшие помещения. Власти предложили вместить более тысячи человек в два здания, площадь которых равна 300 кв.м, тогда как площадь ДК составляет 1500 кв.м.

В петиции Рожков пишет: "Майский указ Президента строго определил к чему стремиться - "Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере культуры обратить особое внимание на необходимость: создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства; обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами". ДК "Химмаш" нужно не сносить, а выкупить его в муниципальную собственность и провести капитальный ремонт. Пожалуйста, подпишите мою петицию и поделитесь ссылкой на нее со своими друзьями и близкими! У нас осталось чуть больше месяца, чтобы спасти ДК для детишек Екатеринбурга!".

Коллегу по "Уральским пельменям" поддержала и Юлия Михалкова: "Я разочарована. Дни народного Дома Культуры на Химмаше, видимо, сочтены. А я очень хорошо помню, как три месяца назад в порыве предвыборной борьбы кандидаты всех мастей и политики били себя пяткой в грудь и обещали разобраться, отстоять, защитить. Свежо предание! Выборы закончились, былое позабылось. Кружки и секции для тысячи детей можно выставлять на мороз. Честное слово, такие решения способны в одночасье перечеркнуть достижения в сфере молодежной политики за предыдущие годы. А за ДК поборемся. Поддерживаю Андрея!".

Автор петиции поставил цель собрать 150 тыс. подписей, то есть большая часть запланированного уже собрана. Население микрорайона Химмаш в Екатеринбурге составляет около 50 тыс. человек.