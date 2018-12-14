Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сохранит ДК "Химмаш"

Глава Екатеринбурга Александр Высокнский держит на личном контроле вопрос по сохранению исторического здания ДК "Химмаш". По словам участников инициативной группы по спасению учреждения культуры, они не верят словам властей, ведь в бюджете нет статьи на ремонт здания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на сайте мэрии, принято принципиальное решение - ДК "Химмаш" будет сохранён. Сейчас на базе ДК работают 25 кружков и секций, в которых занимаются более 700 детей и подростков.

"Сейчас мы с собственником обсуждаем вопрос выкупа данной площадки или обмена на другой аналогичный участок. В будущем объект планируется передать в муниципальную или областную собственность. Так что социальное звено будет обязательно сохранено", - сказал Высокинский.

Напомним, граждане боятся, что собственник - компания "AVS Group" - снесет учреждение и построит на его месте жилой комплекс с административными помещениями. Неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш". Инициативная группа в марте принесла в приемную Владимира Путина более 5 тыс. подписей.

Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина прислала письменный ответ о том, что ДК "Химмаш" сносить не будут.