На Украине недовольны реакцией Запада на задержание ее кораблей Россией

На Украине недовольны тем, что реакция стран Запада на украинскую провокацию в Черном море, завершившуюся задержанием кораблей-нарушителей российской границы, оказалась не такой жесткой, как ожидали в Киеве.

Как сообщало Накануне.RU, Германия оказалась отправлять военные корабли в Черное море, как того просил украинский президент Петр Порошенко, и призвала к сдержанности. Это вызвало критику в Киеве.

"Заявления самого Евросоюза нет. Где заявление "семерки"? Заявления нет. Когда надо критиковать Украину, заявления появляются в тот же день. К сожалению, три дня мы не можем получить от наших ключевых союзников – ни Евросоюза, ни "Большой семерки" - жесткого заявления", – заявила глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко.

Также в Киеве раскритиковали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, которая от имени ЕС призвала к "максимальной сдержанности". Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко не скрывала своего раздражения.

"Федерика Могерини призывает обе стороны к сдержанности. А я призываю Федерику Могерини перестать обманывать саму себя и сделать честное заявление. Мне надоела эта полуправда, полутона, глубокие и широкие беспокойства. Европейцы, нет двух сторон. Есть агрессор. Есть жертва. Вам не очень хочется воевать. Ок. Осмельтесь тогда хотя бы называть вещи своими именами", - написала возмущенная Геращенко.

Напомним, еще 25 ноября Украина призвала Запад вмешаться. В свою очередь, НАТО призвало к сдержанности.