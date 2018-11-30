На Украине недовольны реакцией Запада на задержание ее кораблей Россией

30 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР В бывшем СССР Украина Украина

На Украине недовольны реакцией Запада на задержание ее кораблей Россией

На Украине недовольны тем, что реакция стран Запада на украинскую провокацию в Черном море, завершившуюся задержанием кораблей-нарушителей российской границы, оказалась не такой жесткой, как ожидали в Киеве.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, Германия оказалась отправлять военные корабли в Черное море, как того просил украинский президент Петр Порошенко, и призвала к сдержанности. Это вызвало критику в Киеве.

"Заявления самого Евросоюза нет. Где заявление "семерки"? Заявления нет. Когда надо критиковать Украину, заявления появляются в тот же день. К сожалению, три дня мы не можем получить от наших ключевых союзников – ни Евросоюза, ни "Большой семерки" - жесткого заявления", – заявила глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко.

Также в Киеве раскритиковали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, которая от имени ЕС призвала к "максимальной сдержанности". Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко не скрывала своего раздражения.

"Федерика Могерини призывает обе стороны к сдержанности. А я призываю Федерику Могерини перестать обманывать саму себя и сделать честное заявление. Мне надоела эта полуправда, полутона, глубокие и широкие беспокойства. Европейцы, нет двух сторон. Есть агрессор. Есть жертва. Вам не очень хочется воевать. Ок. Осмельтесь тогда хотя бы называть вещи своими именами", - написала возмущенная Геращенко.

Напомним, еще 25 ноября Украина призвала Запад вмешаться. В свою очередь, НАТО призвало к сдержанности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Украине недовольны реакцией Запада на задержание ее кораблей Россией

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Черное море, ЕС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2249

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети