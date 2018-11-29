Большинство киевлян назвали Украину проигравшей стороной после провокации в Черном море

Большинство киевлян считают, что наиболее проигравшей стороной по итогам провокации в Черном море является Украина. Об этом на канале InterVizor заявил директор исследовательской компании Active Group Александр Поздний.

По его словам, 26 ноября был проведен экспресс-опрос 600 киевлян с погрешностью 4%.

42% опрошенных ответили, что выиграла от инцидента Россия, 25% - что выиграл украинский президент Президент Порошенко, 13% - президент России Владимир Путин.

При этом наиболее проигравшей стороной Украину назвали 50% опрошенных, рядовых жителей Украины – 24%, рядовых россиян -10%.

Также интересно, что категорически не поддержали военное положение 42%, еще 18% - скорее не поддерживают. Только 15% полностью поддерживают, а 11% - скорее поддерживают.

Напомним, на Украине с 28 ноября на 30 дней введено военное положение в связи с задержанием ее кораблей, нарушивших российскую границу.