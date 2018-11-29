29 Ноября 2018
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Азовский инцидент: постскриптум

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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Порошенко взывает к НАТО о военной помощи, Меркель призывает остыть

Киев надеется, что НАТО направит военные корабли в Азовское море. Об этом снова заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild. Он сказал, что президент России Владимир Путин хочет "присоединить" часть украинской территории, так как будто бы видит себя "императором".
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Накануне Порошенко сказал американскому телеканалу NBC, что надеется на военную помощь НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг не ответил ничего конкретного, хотя упомянул, что инцидент с задержанием украинских кораблей будет иметь "последствия". Теперь олигарх обратился к Германии.

"Германия принадлежит к нашим самым близким союзникам, и мы надеемся, что сейчас государства НАТО готовы направить военные корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность", - сказал он, призвав к ужесточению санкций против России.

Канцлер Германии Ангела Меркель, заочно отвечая Порошенко, сказала, что просит Украину "сохранять умный подход", так как военное решение невозможно. А МИД Германии прямо заявил, что "отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется".

Газета Welt со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщила, что Германия и Франция выступают против ужесточения действующих санкций, а днем ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини от имени ЕС призвала проявлять "максимальную сдержанность".

Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков отметил, что призывы Порошенко к НАТО вызвали в Кремле негативную реакцию.

Напомним, 25 ноября Украина призвала Запад вмешаться. В свою очередь, НАТО призвало к сдержанности в Азовском море.

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Порошенко взывает к НАТО о военной помощи, Меркель призывает остыть

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Теги: Украина, НАТО, Азовское море



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