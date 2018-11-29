Порошенко взывает к НАТО о военной помощи, Меркель призывает остыть

Киев надеется, что НАТО направит военные корабли в Азовское море. Об этом снова заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild. Он сказал, что президент России Владимир Путин хочет "присоединить" часть украинской территории, так как будто бы видит себя "императором".

Накануне Порошенко сказал американскому телеканалу NBC, что надеется на военную помощь НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг не ответил ничего конкретного, хотя упомянул, что инцидент с задержанием украинских кораблей будет иметь "последствия". Теперь олигарх обратился к Германии.

"Германия принадлежит к нашим самым близким союзникам, и мы надеемся, что сейчас государства НАТО готовы направить военные корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность", - сказал он, призвав к ужесточению санкций против России.

Канцлер Германии Ангела Меркель, заочно отвечая Порошенко, сказала, что просит Украину "сохранять умный подход", так как военное решение невозможно. А МИД Германии прямо заявил, что "отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется".

Газета Welt со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщила, что Германия и Франция выступают против ужесточения действующих санкций, а днем ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини от имени ЕС призвала проявлять "максимальную сдержанность".

Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков отметил, что призывы Порошенко к НАТО вызвали в Кремле негативную реакцию.

Напомним, 25 ноября Украина призвала Запад вмешаться. В свою очередь, НАТО призвало к сдержанности в Азовском море.