МИД РФ: Инцидент в Черном море — провокация с расчётом на скандал

Провокация в Азовском море была нацелена на решение внутренних проблем киевского режима, заявил глава министра иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

"Наши друзья интересовались инцидентом, который произошел в Чёрном, а не Азовском море при попытке военно-морских украинских судов войти в нарушение действующий правил безопасности в Керчь-Еникальский канал", — цитирует ТАСС Лаврова.

По словам министра, осмотр российскими пограничниками судов-нарушителей показал, что инцидент в Керченском проливе был "заранее спланированной провокацией в расчёте на скандал, с прицелом на достижение геополитических целей и решений внутренних проблем режима в Киеве".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент Украины Пётр Порошенко объяснил введение военного положения в стране "угрозой полномасштабной войны" с РФ.