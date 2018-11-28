28 Ноября 2018
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Азовский инцидент: постскриптум

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Политика В России В бывшем СССР Украина

МИД РФ: Инцидент в Черном море — провокация с расчётом на скандал

Провокация в Азовском море была нацелена на решение внутренних проблем киевского режима, заявил глава министра иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.
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Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

"Наши друзья интересовались инцидентом, который произошел в Чёрном, а не Азовском море при попытке военно-морских украинских судов войти в нарушение действующий правил безопасности в Керчь-Еникальский канал", — цитирует ТАСС Лаврова.

По словам министра, осмотр российскими пограничниками судов-нарушителей показал, что инцидент в Керченском проливе был "заранее спланированной провокацией в расчёте на скандал, с прицелом на достижение геополитических целей и решений внутренних проблем режима в Киеве".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент Украины Пётр Порошенко объяснил введение военного положения в стране "угрозой полномасштабной войны" с РФ.

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МИД РФ: Инцидент в Черном море — провокация с расчётом на скандал

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Теги: МИД РФ, Сергей Лавров, Азовское море, Керченский пролив, Украина



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