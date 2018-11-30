СБУ проводит обыск у наместника Киево-Печерской лавры

Давление украинского государства на каноническую УПЦ набирает обороты. После вызовов епископов на "беседы" в СБУ настал черед обысков. Сотрудники СБУ проводят обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Иерарху вменяется "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

Митрополит Павел заявил о том, что против него возбудили несколько уголовных дел под грифом "секретно". "Можно догадываться, что они мне могут инкриминировать", - сказал он днем ранее.

Также он признал накануне, что ожидает обысков. Ему сообщили, что его будут обвинять в неприязни к Константинопольскому патриарху Варфоломею и лидеру раскольников Михаилу Денисенко (бывшему митрополиту Филарету).

Напомним, украинские раскольники хотят забрать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры у канонической Церкви. Государство в течение нескольких месяцев этому активно содействует. Недавно Минкульт отменил регистрацию права пользования сооружений Почаевской лавры. Монахи заявили, что государство стало на путь борьбы с Церковью.

29 ноября спецкомиссия Минкульта начала опись имущества и мощей в Киево-Печерской лавре.