Минкульт Украины начал опись имущества и мощей в Киево-Печерской лавре

Представители Киево-Печерского заповедника, который находится в управлении Минкульта Украины, пришли в Киево-Печерскую лавру и начали описывать имущество и мощи святых. Об этом украинские СМИ сообщают со ссылкой на монахов лавры.

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"Мы не понимаем, почему неизвестные люди, без предупреждения, буквально ввалились к нам и, размахивая непонятным документом, заявили, что будут описывать имущество. Никаких официальных писем о том, что будут произведены такие действия, мы не получали, но были вынуждены пустить этих людей", - цитируют монахов украинские "Вести".

Монахи считают это кощунством.

В Киево-Печерском заповеднике уверяют, что это "обычная сверка", которая проходит каждый год.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре на Украине была создана комиссия по описи имущества канонической УПЦ, где это расценили как подготовку к захвату храмов. В УПЦ заявили о незаконности таких действий. Позже сообщалось, что Минкульт отказался описывать ценности в храмах УПЦ.