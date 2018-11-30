30 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом

Борт Лаврова сопроводил истребитель Швейцарии

Специальный борт летного отряда "Россия" главы МИД России Сергея Лаврова сопроводил истребитель швейцарских ВВС до границы с Австрией.

Такой жест со стороны Берна является знаком почета. Самого российского министра в тот момент на борту не было.

Истребитель некоторое время летел слева совсем близко к российскому самолету. Убедившись в том, что его заметили, он медленно стал снижаться.

Тем временем, в это время Лавров находился в Женеве на переговорах со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом, а также принимал участие в международной конференции по Афганистану. Оттуда глава российского МИДа отправился в Буэнос-Айрес, где 30 ноября начинается саммит G20, сообщают "Известия".

Напомним, российская делегация отправилась на G20, не смотря на намерение Трампа не встречаться с Путиным.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства не поменял планы участия в саммите G20. "Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем", - отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, если переговоры Путина с Трампом действительно отменены, российский лидер получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита G20.

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Борт Лаврова сопроводил истребитель Швейцарии

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Теги: МИД РФ, Лавров, истребитель



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