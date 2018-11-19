В Кремле сообщили, чем занимается Путин во время долгих перелетов

Стало известно, чем занимается президент России во время долгих перелетов в различные страны, где он бывает в рамках рабочих поездок.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, большую часть времени Владимир Путин занимается работой. Как правило, на борту глава государства работает с документами, в числе которых указы и распоряжения, требующие президентской подписи. Кроме того, Путин знакомится с краткими обзорами СМИ, подготовленных его помощниками, чтобы быть в курсе повестки дня.

"Иногда смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации", - отметил Песков, сообщает телеканал "Звезда".