30 Ноября 2018
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Почему-то никто не удивлен. Николай II вдруг ушел в отрыв в голосовании за название аэропорта Мурманска

Император Николай II вышел в лидеры голосования за название аэропорта Мурманска. Он занимает первое место с хорошим отрывом, передает корреспондент Накануне.RU.
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Романов набрал 57 тыс. 459 голосов и опередил знаменитого советского исследователя Арктики Ивана Папанина, у которого 53 тыс. 379 голосов. Третью строчку в опросе на сайте Великиеимена.рф занимает героический летчик Северного флота Борис Сафонов (11 тыс. 79 голосов).

Напомним, в середине ноября Иван Папанин отставал от Николая II на несколько тысяч голосов, однако затем кандидатура царя сильно вырвалась вперед. Позже Папанин на какое-то время сумел опередить его.

Голосование за названия российских аэропортов завершится сегодня, 30 ноября. До 5 декабря будет производиться обработка анкет, поступающих из регионов, после чего собранные из всех источников голоса суммируются. Полные результаты конкурса "Великие имена России" будут объявлены в тот же день.

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Почему-то никто не удивлен. Николай II вдруг ушел в отрыв в голосовании за название аэропорта Мурманска

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Теги: Мурманск, аэропорт, голосование, лидеры



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Ранее 23.11.2018 08:59 Мск Иван Папанин опередил Николая II в голосовании за название аэропорта Мурманска
Ранее 19.11.2018 19:52 Мск "Советские аэропорты логичнее называть советскими именами". Аэропорт Мурманска может получить имя Николая II

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