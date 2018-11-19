"Советские аэропорты логичнее называть советскими именами". Аэропорт Мурманска может получить имя Николая II

Мурманский аэропорт, скорее всего, будет назван именем императора Николая II. На сайте Великиеимена.рф последний монарх Российской империи лидирует, обгоняя знаменитого советского исследователя Арктики Ивана Папанина и героического летчика Северного флота Бориса Сафонова.

Отметим, что еще три дня назад Иван Папанин отставал от Николая II лишь на две-три тысячи голосов, однако за выходные кандидатура царя сильно вырвалась вперед.

"Сама затея этого голосования мне непонятна. В отличие от СССР, современная Россия не так активно строит аэропорты. Есть желание – назовите какой-то новый аэропорт в честь Николая II. Аэропорты, которые были построены при СССР, логичнее называть в честь советских героев. Я голосовал за Папанина. Хотя я понимаю, что как порт Мурманск действительно возник при Николае II. В целом, конечно, ничего страшного не случится, это же не королева Елизавета или кайзер Вильгельм", – прокомментировал промежуточные результаты президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.