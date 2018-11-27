"Лидирует самый никудышный царь". Каналу Russia Today пожелали "гореть в аду" за колонку про переименование мурманского аэропорта

На сайте канала Russia Today появилась колонка телеведущего, главного редактора радиостанции "Радио России" Андрея Медведева о голосовании по переименованию мурманского аэропорта под заголовком "Николай Кровавый". Андрей Медведев напоминает, что Николай II "выделяется своим неумением управлять государством", которое привело к революции 1917 года. Автора высказывает сожаление по поводу того, что имя последнего российского императора лидирует в голосовании, а героический летчик Северного флота Борис Сафонов находится на последнем месте.

"Николай II имел шанс дать России новое будущее. Но не осилил. Хотя отчасти он всё же этот шанс ей предоставил, миллионам своих подданных. Потому что вот биография Бориса Сафонова, чьим именем аэропорт Мурманска тоже вроде как хотят назвать: сын крестьянина, из деревни, потом ФЗУ, Осоавиахим, лётная школа, погоны, война, две звезды Героя СССР и британская награда. Погиб, сопровождая конвой PQ-16. Мог ли в царской России сын крестьянина хотя бы мечтать о том, чтобы стать лётчиком? Конечно нет. Но лидирует в соревновании царь. Самый никудышный и мифологизированный из всех", - пишет Медведев.

Публицист, обозреватель телеканала "Царьград" Егор Холмогоров проклял телеканал Russia Today и пожелал ему "гореть в аду".

"Раша Тудей для меня умерло навсегда. С сегодня это просто кусок вонючего дерьма. Горите в аду", - написал Холмогоров в своем телеграмм-канале.

Спустя какое-то время он опубликовал пост, в котором объяснил свою реакцию. Гнев Егора Холмогорова вызвала возможная неточность, которую допустил автор текста, написав, что сын русского крестьянина при Николае Втором не смог бы стать летчиком.

"В статье "Николай Кровавый", опубликованной **** **** "Раша тудей", помимо прочих гнусностей в адрес Государя, сказано, что сын крестьянина при Николае II не мог стать летчиком. Первый русский летчик Михаил Никифорович Ефимов был крестьянином. А его отец был сыном крепостного", - пишет Холмогоров.

Обозреватель "Царьграда" выразил надежду, что главный редактор телеканала Russia Today понесет ответственность за размещение "невежественной гнусности" уйдя со своего поста, или же "хотя бы репутацией"

"Всякий хулящий Государя - проклят. А невежды еще и подвержены проклятию ridiculus", — завершил свой пост Холмогоров.

Вскоре появился заявление от самой редакции, что позиция автора может не совпадать с позицией телеканала.

"Егор Станиславович, не кипятитесь. На RT свободно выражают своё мнение все авторы — в рамках Уголовного кодекса и здравого смысла. Приписка "Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции" не зря стоит под колонками. Если вы не согласны с мнением Андрея Медведева по поводу Николая II, напишите лучше ответный текст на нашем сайте", — пишет редакция в своем телеграмм-канале.

Егор Холмогоров сказал, что успокоится, если увидит "на RT "в порядке свободы слова" колонку о том, что не надо поминать жертв геноцида армян и холокоста"

"Ведь среди них (армян) было полно плохих людей, а многие младотурки были тонкими художниками а эсесовцы классными спортсменами, я готов поучаствовать в "дискуссии" и признаю что вы последовательно небрезгливы. В данном же случае я вижу не дискуссию, а распространение заведомой клеветы и невежество детсадовского уровня", - пишет Холмогоров. Историк Борис Юлин в разговоре с корреспондентом Накануне.RU отмечает, что так или иначе летчиков в Российской империи было очень немного, а у крестьянства в целом вовсе не было перспектив.

"Один крестьянин мог стать и летчиком и генералом, это как сейчас работяга может, выиграв в лотерею, стать миллионером. Насколько я помню, Деникин был сыном крестьянина, а он был генералом", - комментирует Юлин.

По его словам, вклад Николая Второго в российскую авиацию нельзя назвать крупным, хотя бы потому, что в России начала века просто так и не удалось создать авиационной промышленности, и самолетов в годы войны было в разы меньше, чем во Франции, Германии или Англии.

Впрочем, сам конкурс по переименованию крупных российских аэропортов Юлин считает "жульничеством". В этом он убедился на своем опыте, когда попытался внести в список имен для голосования по аэропорту Внуково имя советского полководца Клима Ворошилова, который активно участвовал в создании воздушной гавани в столице.

"Когда было представление имен, я попытался предложить Клима Ворошилова в качестве имени для аэропорта Внуково, хотя бы потому что он его просто и открывал, ну и при его руководстве он был построен. Однако, хотя мне и сообщили, что мой голос был учтен, имя Ворошилова в списке так и не появилось", - говорит Борис Юлин.

А журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко поддерживает идею о том, чтобы назвать мурманский аэропорт именем полярника Папанина.

"Это никакая не дурацкая идея назвать именно мурманский аэропорт. На Северный полюс они на бомбардировщике полетели именно из мурманского аэропорта. Папанин, Ширшов, Климким – имена великих ученых, исследователей, которые дрейфовали на льдине, потом их подобрали итальянцы какие-то. Хотя, безусловно это придумано, чтобы отвлечь наше внимание от выборов последних, пенсионной реформы", - говорит Шевченко.