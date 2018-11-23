Иван Папанин опередил Николая II в голосовании за название аэропорта Мурманска

Знаменитый советский исследователь Арктики Иван Папанин вырвался в лидеры голосования за название аэропорта Мурманска. Как передает корреспондент Накануне.RU, он опередил императора Николая II.

Опрос проводится на сайте Великиеимена.рф. Среди 65 тыс. 985 проголосовавших 31 тыс. 186 отдали свое предпочтение Папанину, 27 тыс. 427 - последнему монарху Российской империи. 7 тыс. 372 проголосовали за героического летчика Северного флота Бориса Сафонова.

Напомним, на прошлой неделе Иван Папанин отставал от Николая II на несколько тысяч голосов, однако за выходные кандидатура царя сильно вырвалась вперед.

"То, что в Мурманске побеждает Николай II - это надо бить в колокола! - комментировал Накануне.RU промежуточные итоги голосования историк Евгений Спицын. - Папанин - выдающийся советский полярный исследователь, дважды Герой, контр-адмирал, его каждый мурманчанин знает и каждый должен обеими руками голосовать за этого человека, а им подсовывают "дохлую кошку" в виде Николая II. Маразм! Там в Мурманске аэропорт имени Папанина был бы к месту, потому что это Заполярный круг, потому что это место, где Папанин возглавлял Главсевморпути, он во время войны отвечал за военные перевозки по Лендлизу, а они в том числе шли и через мурманский порт. И зачем устраивать это царское "шапито"? Возьмите и просто присвойте имя Папанина мурманскому аэропорту, это будет и к месту, и в память о выдающемся полярнике, исследователе и герое".