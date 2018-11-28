Заболотный вновь заговорил о демократии на заседаниях гордумы… получилось странно

Накануне очередного заседания Тюменской городской Думы, спикер муниципального парламента Евгений Заболотный со страниц официального портала опубликовал обращение к горожанам с призывом к "конструктивному сотрудничеству". Корреспондент Накануне.RU внимательно изучил текст и сравнил его с последними событиями, которые произошли в стенах думы.

"Давайте вместе решать, как улучшить жизнь горожан. Для этого у нас с Вами есть несколько механизмов", – начинается со слов немного абстрактный текст с последующим перечислением "демократических процедур", которые действуют в думе.

Все бы хорошо, если не последние заявления и скандальные инициативы. Но, обо всем по порядку.

В своем обращении в первом пункте послания спикер дает ссылку на список адресов приемных народных избранников и напоминает избирателям, что у них есть свои депутаты.

Однако тут стоит добавить, что на последней пресс-конференции было почти прямым текстом заявлено, что депутатские приемные в том виде, что существуют сейчас – по сути будут ликвидированы. В частности тогда Заболотный отметил, что депутат должен будет сам выстраивать и искать помещения для приема граждан.

Под следующим пунктом спикер напоминает, что недавно на сайте думы открылся новый электронный сервис обратной связи, где по замыслу любой житель может посмотреть документы по повестки дня и направить свое предложение к планируемым вопросам.

Все бы ничего, однако по состоянию на 28 ноября в этом разделе в открытом доступе имеется информация только по 11 вопросам, в то время как в проекте повестки дня, выданной депутатам, вопросов вдвое больше.

В-третьих, председатель гордумы в качестве демократического инструмента указывает на существовании в Тюмени практики общественных слушаний, на примере общественного обсуждения бюджета на 2019 год. Но и тут есть доля лукавства, так как в прошлом созыве под занавес окончания своих полномочий депутаты устранили публичные очные обсуждения вопросов в стенах думы, касающиеся таких важных вопросов как изменения в генеральный план муниципалитета. Теперь вместо открытого обсуждения и дискуссии горожанам предложено направлять свои замечания в письменном виде.

В своем четвертом пункте заявления, Заболотный касается регламента думы, где подводит читателя к мысли, что все дискуссии нужно опустить на уровень постоянных комиссий, так как заседания парламента почему-то "не позволяют выразить свое мнение".

"Согласно Регламенту, выступления на заседании Думы, в том числе и депутатов, могут быть до 3 минут. Этого достаточно чтобы выразить мнение или инициативу. Но без экспертной оценки, предметно, обстоятельно и по существу обсудить вопрос уже не получится. Все предложения анализируются в постоянных профильных комиссиях, – пишет автор и добавляет, что в состав комиссий ввели представителей ТОС. – Поэтому каждое конструктивное предложение максимально широко и обстоятельно можно обсудить на заседании профильной комиссии".

Казалось бы, что инициативная разумная, однако, как показала практика на комиссиях теперь запрещено поднимать частные проблемы избирателей, а депутаты могут высказываться только по общим городским проблемам и исключительно в рамках повестки. Кроме этого во время последней нашумевшей пресс-конференции Евгения Заболотного, где он заявил, что в его понимании понятия "общественник" и "оппозиция" не существует, также была отвергнута и практика "пятиминуток", когда парламентским фракциям дается время перед заседанием думы для озвучивания волнующих городских проблем.