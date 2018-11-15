15 Ноября 2018
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Тюменская гордума открыла сервис "электронной демократии", но что-то пошло не так

Жителей города Тюмени пригласили к обсуждению проекта повестки Тюменской городской думы. Размещено соответствующее объявление о введении нового электронного сервиса, передает корреспондент Накануне.RU.

"На нашем сайте создан новый раздел "Предложения в проект решений думы". Он включает перечень вопросов, планируемых к рассмотрению на ближайшем заседании городского парламента. Несмотря на то, что третье заседание Тюменской городской думы назначено на 29 ноября 2018 г., свои предложения Вы можете вносить уже сегодня", – говорится в сообщении.

Новая вкладка действительно появилась на сайте. Перейдя на сервис, можно выбрать интересующий вопрос из повестки заседания и, заполнив форму, написать отзыв или предложение. Однако есть одно "но" – документов к вопросам не прилагается.

Отметим, что о нововведениях на официальном портале муниципального парламента во время своей первой нашумевшей пресс-конференции объявил новый спикер Евгений Заболотный. Тогда он заявил, что граждане Тюмени будут иметь доступ к документам, которые поступают на рассмотрение к депутатам.

Прояснить ситуацию в пресс-службе оперативно не удалось, однако источники в городской думе посетовали, что ждут в ближайшее время гневных вопросов со стороны прессы. Вероятно, сервис еще просто не доработан, однако зачем стоило торопиться - также непонятно.

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Тюменская гордума открыла сервис "электронной демократии", но что-то пошло не так

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Теги: тюменская городская дума, предложения в проект решений думы, законопроект



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